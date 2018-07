Danske Frederik Løchte Nielsen og engelske Joe Salisbury er klar til kvartfinalen i Wimbledon.

London. Danske Frederik Løchte Nielsen og engelske Joe Salisbury er klar til kvartfinalen i den prestigefyldte tennisturnering Wimbledon.

Det står klart, efter det dansk-engelske par i mandagens ottendedelsfinale slog de to colombianere Juan-Sebastian Cabal og Robert Farah i fire sæt med cifrene 5-7, 7-6, 6-3 og 7-6.

Kampen var tæt fra første serv. Colombianerne var dog længe et skridt eller to foran, og de kunne efter 40 minutters spil sætte første sæt på kontoen.

I andet sæt kom det dansk-engelske par bedre med. Især Frederik Løchte trådte i karakter. Colombianerne gav dog ikke slip, og sættet skulle derfor afgøres i tiebreak.

Her var Løchte og hans partner bedst, og de fik derfor udlignet efter et andet sæt, der varede lige under en time.

Det var som om, at det tabte andet sæt tog pusten lidt fra Cabal og Farah. De kom således bagud med tre partier, efter Løchte og Salisbury for første gang i kampen formåede at bryde colombianernes serv.

Efter den brudte serv holdt begge par deres serv, og det dansk-engelske par kunne derfor uden de store anstrengelser serve sættet i hus og bringe sig foran 2-1 i sæt.

I fjerde sæt var der ingen af de to par, der formåede at gøre en forskel i modstanderens serv. Sættet skulle derfor afgøres i tiebreak. Her var Løchte og Salisbury endnu engang skarpest, da det gjaldt.

De to colombianere fik kun et enkelt point, og det dansk-engelske par kunne efter kort tid slå sig i kvartfinalen.

Frederik Løchte og Joe Salisbury var nået frem til ottendedelsfinalen, efter deres modstandere i de to første kampe måtte trække sig med skader. Mandagens kamp var derfor første gang, at parret spillede en hel kamp.

Løchte og Salisbury skal i kvartfinalen møde tyske Jan-Lennard Struff og Ben McLachlan, der er født i New Zealand, men som siden 2017 har stillet op for Japan.

/ritzau/