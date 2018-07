Danske Frederik Løchte vandt tirsdag en tæt kvartfinale ved Wimbledon med sin engelske makker Joe Salisbury.

London. Frederik Løchte Nielsen og makkeren Joe Salisbury slog tirsdag japanske Ben McLachlan og tyske Jan-Lennard Struff i den prestigefyldte tennisturnering Wimbledon.

Dermed er makkerparret klar til semifinalen i mændenes doubleturnering.

Løchte og Salisbury vandt kampen 3-1 med sætcifrene 7-6, 4-6, 7-6 og 7-6.

Den dansk-engelske duo viste endnu en gang dens styrke i tiebreak, da den vandt alle tre sæt i tiebreak.

I første sæt holdt begge par serv, hvorfor sættet skulle afgøres i en tiebreak. Her var Løchte og Salisbury iskolde og vandt tiebreaken med 7-2.

Danskeren og englænderen kunne dog ikke opretholde momentum i andet sæt. Her brød modstanderne makkerparrets serv til stillingen 2-1, og derfra holdt begge par serv til stillingen 6-4.

Tredje sæt blev en tro kopi af første sæt. Ingen af parrene formåede at bryde modstanderens serv, og derfor skulle kampen for anden gang ud i en tiebreak.

Og endnu en gang viste Løchte og Salisbury deres styrke i tiebreak, som også i dette sæt blev vundet med 7-2.

I fjerde sæt havde japaneren og tyskeren to breakbolde ved stillingen 3-2, men Løchte og makkeren lod sig ikke slå ud og vandt partiet til 3-3. Herfra fortsatte stimen med at holde serven, og kampen skulle igen i tiebreak.

Her var McLachlan og Struff igen ikke stærke nok til at overvinde modstanderens stærke spil i tiebreak, som endte 7-4. Dermed lukkede Løchte og Salisbury kampen med 3-1 i sæt.

Tirsdagens kvartfinale var blot den anden kamp, som den dansk-engelske duo har spillet til ende ved dette Wimbledon, da deres modstandere i de to første runder trak sig med skader.

34-årige Frederik Løchte Nielsen vandt i 2012 Wimbledon sammen med sin daværende makker, briten Jonathan Marray.

Løchte og Salisbury er dog useedede ved dette Wimbledon efter at have modtaget et wildcard.

