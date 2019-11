Frederik Løchte Nielsen og Tim Pütz fulgte op på sidste uges triumf i Bratislava med ny sejr i Helsinki.

Tennisspilleren Frederik Løchte Nielsen har fundet ind i et yderst lovende makkerskab med tyske Tim Pütz.

Søndag vandt de to spillere for anden uge i træk doublerækken i en Challenger-turnering, da det blev til en sejr i Helsinki.

I finalen i den finske hovedstad slog den dansk-tyske duo kroatiske Tomislav Draganja og Pavel Kotov fra Rusland i to sæt - 7-6, 6-0.

I sidste weekend triumferede 36-årige Løchte og hans fem år yngre makker med en turneringssejr i Slovakiets hovedstad, Bratislava.

Løchte og Pütz strøg allerede i foråret til tops ved en stærkt besat turnering i München, og de to spillere valgte i efteråret at indgå en fast konstellation for resten af 2019.

Frederik Løchte Nielsens største sejr i karrieren kom i 2012, da han vandt doubletitlen ved grand slam-turneringen Wimbledon sammen med briten Jonathan Marra.

/ritzau/