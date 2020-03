Davis Cup-kaptajn Frederik Løchte mener, at Danmark på sigt har potentiale til at være med på højeste niveau.

I 1980'erne var Danmarks tennislandshold ofte at finde blandt de bedste nationer i den traditionsrige Davis Cup. I 1988 nåede holdet endda kvartfinalen i World Group efter en meriterende sejr over Spanien.

Siden er Danmarks landshold faldet ned gennem rækkerne, og i de seneste mere end 20 år har det ikke været i nærheden af Davis Cuppens første klasse.

Men nu skal Danmark tilbage i toppen. Det erklærer den nye kaptajn for holdet, Frederik Løchte Nielsen, som mål, inden han første gang står i spidsen for holdet i denne weekend mod Puerto Rico i Holbæk.

- Målet er, at vi skal i den retning. Vi har et ungt hold med et stort potentiale på lang sigt, så ambitionen er at komme med i Davis Cup Finals (den bedste gruppe, red.), siger den spillende kaptajn.

Danmarks aktuelt bedste kort, 25-årige Mikael Torpegaard, har avanceret i de seneste uger og ligger nu nummer 170 i verden med et mål om at bryde muren til top-100 i 2020.

16-årige Holger Rune sluttede juniorkarrieren af som nummer et i verden sidste år og håber at krydse grænsen til top-100 senest næste år. I samme årgang er Elmer Møller et stort talent.

- Torpegaard er den bedst rangerede dansker siden Kristian Pless, og han bliver kun bedre. Holger står nok klarest, men der er også Elmer, som er gået lidt i glemmebogen, fordi Holger har gjort det så godt.

- Så det er en meget åben og spændende tid. Der er aldrig garantier i sport, men der er grund til at tro på bedre tider med Davis Cup-holdet end i mange år, siger Frederik Løchte.

Mikael Torpegaard, Danmarks førstesingle, mener absolut, at Danmark bør have ambitioner om rykke to divisioner op.

- Det er den eneste rigtige udmelding. Ellers ville det være svært at sætte sig op, og jeg mener, at det er realistisk. Vi har et ungt hold med store udviklingsmuligheder, mener Mikael Torpegaard.

- Forhåbentlig har vi to top-100-spillere inden for de næste år, og så har vi Frederik Løchte, der kan være en stærk doublespiller i flere år endnu. Når vi rammer vores bedste niveau, kan vi allerede nu spille med på et højere niveau.

Der behøver ikke at gå lang tid, inden Danmark er tilbage på første klasse, vurderer Holger Rune.

- Vi må starte fra bunden, men vi har rigtig gode spillere, så jeg tror stærkt på, at vi er med i Davis Cup Finals allerede om et par år, siger Rune.

Fredag bragte Danmark sig foran med 2-0 mod Puerto Rico efter de to første singler. Dermed skal danskerne blot bruge en sejr mere, når lørdagen byder på først en double fra klokken 12 og siden to singler.

/ritzau/