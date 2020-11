Danmarks bedste doublespiller glæder sig over efterår med mange turneringer, men kommer samtidig med opråb.

Efter tirsdag at være røget ud af doublerækken i ATP-turneringen i Sofia gør tennisspilleren Frederik Løchte Nielsen på Twitter status på "et yderst specielt 2020".

Den 37-årige danske doublespecialist måtte ligesom resten af ATP-touren holde en længere pause fra større turneringer midt på året.

Men tennissporten kom i sving igen, og det glæder Løchte sig over.

- Så er jeg færdig i 2020. Det siger selv, det har været et yderst specielt år, skriver han onsdag aften.

- Jeg er meget imponeret over, hvordan tennisverdenen har fået skabt så mange turneringer. De (turneringer, red.), jeg har spillet efter pausen, har kørt fint.

- Jeg føler mig privilegeret over at kunne konkurrere her i efteråret.

Løchte Nielsen, som også er Davis Cup-holdkaptajn, håber dog, at der vil komme flere muligheder for talenter i professionel tennis.

For tiden er det Clara Tauson og Holger Rune, som får mest fokus blandt de danske talenter.

Generelt håber Løchte, at mulighederne vil blive åbnet op for unge spillere.

- Jeg ser nu frem imod 2021 og håber, at der kommer flere muligheder for de lavere rangerede og urangerede drenge og piger i professionel tennis, skriver han.

- Jeg ved, det har været et svært år for hele verden, og i livet såvel som i tennis er det dem fra bunden af pyramiden, der bliver ramt hårdest.

Den erfarne dansker har i løbet af 2020 leveret flere fine resultater.

Blandt andet nåede han med sin makker Tim Pütz kvartfinalen i grand slam-turneringen French Open i efteråret.

Her røg parret kun akkurat ud til colombianske Juan Sebastián Cabal og Robert Farah, der tilhører den absolutte verdenstop.

Derudover har Pütz og Løchte nået semifinaler i Marseille og Doha.

Løchte, der vandt Wimbledon i 2012 sammen med Jonathan Marray, ligger nummer 55 på ATP's doublerangliste.

/ritzau/