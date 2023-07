Sergio Ramos har gjort det. Pierre-Emerick Aubameyang har gjort det. Maria Sharapova har gjort det.

Og nu melder den nye Wimbledon-mester sig ind i rækken af sportsstjerner, der har tabt eller væltet deres trofæer.

Carlos Alcaraz var live igennem hos CNN, da han blev bedt om vise sit nye trofæ frem på skærmen.

Og så var det ved at gå galt. Se episoden nederst i artiklen

Værterne beder den 20-årige spanier om at vise sit trofæ til de mange tv-seere, der ser med.

Men da Alcaraz tager fat i trofæet, vælter det, så toppen ryger af.

Tennisstjernen får dog hurtigt sat den på plads, inden han bryder ud i et kæmpemæssigt grin.

Den unge tennisspiller kunne også grine størst, da han søndag besejrede tennislegenden Novak Djokovic i en maratonkamp i fem sæt.

Det var Alcaraz' første Wimbledon-titel - og med den forsvarede han sin position som nummer et på verdensranglisten, hvor netop Djokovic er hans nærmeste forfølger.