Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki sikrede sig natten til lørdag en plads i semifinalen ved WTA-turneringen ASB Classic i Auckland.

I kvartfinalen slog hun den 19-årige amerikaner Sofia Kenin 4-6, 6-2, 6-4 i en kamp, hvor det til tider var svært at se, at der er mere end 100 pladser, der adskiller de to på verdensranglisten.

Og allerede få timer senere er Wozniacki i kamp igen i semifinalen, hvor hun møder amerikaneren Sachia Vickery, der er nummer 122 på verdensranglisten. Den kamp kan du følge lige herunder: