Novak Djokovic og Rafael Nadal jagter Roger Federer i ræset om at blive historiens bedste, mener Ivan Lendl.

Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic har vundet de seneste 13 grand slam-turneringer.

Og en af de tre er den bedste tennisspiller gennem tiderne, men det kan først afgøres, når deres karrierer er afsluttet, og antallet af grand slam-titler er gjort op.

Det mener den ottefoldige grand slam-vinder Ivan Lendl, der har været træner for både Andy Murray og Alexander Zverev.

- Det står mellem Novak, Rafa og Roger, hvem der ender med at vinde flest grand slam-titler og skal anses som den bedste i Open Era, siger Lendl australske Channel Nine.

Open Era begyndte i 1968, hvor professionelle tennisspillere fik lov til at deltage sammen med amatører i grand slam-turneringer.

Lendl mener, at Rod Laver er den bedste spiller før Open Era.

Federer, som bliver 39 år i august, har vundet 20 grand slam-titler, mens 33-årige Nadal har høstet 19 af slagsen.

Endelig har 32-årige Djokovic, den yngste af de tre, vundet 17 grand slam-titler. Serberen er nummer et i verden lige nu.

Når emnet om den bedste spiller nogensinde skal diskuteres, mener Lendl i mindre grad, at antallet af uger som nummer et i verden, antallet af alle titler og indbyrdes opgør skal tælle med.

Det er for ham at se antallet af grand slam-titler, der skal var den afgørende parameter. Og det kan blive et meget tæt ræs i de kommende år.

- Det eneste, man kan sige i øjeblikket, er, at Roger fører kapløbet. Men det er ikke overstået.

- Når de går på pension, vil kapløbet være slut, og du kan være i stand til at bedømme. Det er langtfra overstået, siger Lendl.

- Du er nødt til at pege på Roger lige nu, men jeg lukker ikke bogen endnu, siger han.

Djokovic er ofte blevet spurgt til publikums store støtte til Nadal og Federer, når serberen møder dem.

Verdensetteren har sagt, at han ikke føler sig ramt af manglende støtte, og Lendl mener ikke, at den slags skal være med til at afgøre, hvem der er den bedste.

- At være mest populær er en ting. Men popularitet skal ikke afgøre, hvem der er den bedste, mener Lendl.

