En lykønskning til Ashleigh Barty har vakt opsigt på de sociale medier.

Den 23-årige australier er blevet kåret til 'Årets unge australier', og efter hun vandt sin kamp over Alison Riske natten til søndag, blev hun på tv lykønsket af tennislegenden Jim Courier.

»Så glædelig Australiensdag. Det er især en særlig dag for dig. I går fandt ud du af, at du var 'Årets unge australier'. Tillykke. Hvordan fandt du ud af det, og hvad betyder det for dig?«

Og det er første del af sætningen, der er faldet flere for brystet, da dagen også kaldes 'Invasion Day'. Derfor blev Jim Couriers kommentar set som upassende.

'Var jeg den eneste, der krummede tæer, da Jim Courier ønskede indfødte Ash Barty 'glædelig Australiensdag'?'

'Jim Courier ønsker indfødte Ashley glædelig Australliensdag. Det er egentlig ikke hans skyld, men stadig dumt at Channel 9 ikke lige advarer ham'.

'Imellem at få kaldt hende Casey og så ønske hende glædelig Australiensdag, er det interview med Ash Barty ikke blandt Jim Couriers bedste'

'Var der seriøst ikke nogen, der lige fortalte Jim Courier, at han ikke skulle ønske Ash en glædelig Australiensdag? Lav din fucking research'

Sådan lyder blot et udpluk af de mange kommentarer, der kommet på Twitter om dagen, der markerer, at den 26. januar 1788 var første gang, der ankom britiske både til Australien.

En dag - som også er årsdag for Rom-opgøret-, der er omdiskuteret.

For mens nogle ser det som en selvstændighedsdag, er det for andre er dagen, hvor aboriginernes kultur blev ødelagt, ligesom det også er blevet diskuteret, om datoen skal flyttes.

Hovedpersonen i interviewet, Ashleigh Barty, blev dog ikke fornærmet . Og hun har efterfølgende forklaret hvorfor.

Ashleigh Barty på et pressemøde ved Australian Open. Foto: DAVID GRAY Vis mere Ashleigh Barty på et pressemøde ved Australian Open. Foto: DAVID GRAY

»Jeg er en meget stolt, indfødt kvinde. Det er ikke op til mig, hvilken dag Australiensdag ligger på,« sagde den 23-årige tennisspiller efterfølgende.

»Som jeg sagde, så er jeg tro mod mine værdier. Jeg er ekstremt stolt af mit ophav. Sådan forbliver det hver eneste dag resten af mit liv. Det er egentlig ligemeget, hvilken dag det er. Jeg er en stolt australier. For mig gør det ikke nogen forskel, hvilken dag det er,« sagde Ashleigh Barty.

Den 23-årige australier ligger lige nu nummer et på verdensranglisten.

Skulle hun vinde årets Australian Open, bliver hun den første australier til at gøre det i single siden 1978.