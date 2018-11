Han hedder Borg til efternavn, og han spiller tennis. Det efterlader en del pres på et par 15-årige skuldre, og for Leo Borg blev det pres sidste år for meget.

Björn Borgs søn valgte derfor at tabe en kamp med vilje i den franske turnering Les Petits As.

»Han var ikke forberedt på det. Jeg havde det dårligt, fordi han havde det forfærdeligt,« fortæller Björn Borg til New York Times.

Det, som Leo Borg, ikke var forberedt på, var et pludseligt udefrakommende pres. Ud af det blå skulle Leo Borg nemlig pludselig stille op til en pressekonference i den prestigefulde turnering, og da et hold fotografer fandt ud af, hvem hans far var, blev Leo Borg fulgt rundt på anlægget af kameraer. Folk ville have taget billeder og fulgte efter legendesønnen.

Og så græd jeg. Vi forsøgte at få ham til at dyrke en anden sport, bare så han ikke skulle sammenlignes med sin far. Patricia Borg, Leo Borgs mor

Det blev for meget. Han lod sig tabe i sin anden kamp, så han kunne komme hjem.

Men interessen for en af Sveriges største sportslegenders søn falder næppe. New York Times er taget til Sverige for at lave en større artikel om ham. Leo Borg har underskrevet en tøjaftale med Fila. Og han har spillet sin far som ung i filmen Borg vs. McEnroe.

Men familien har ikke altid været glad for, at Leo Borg valgte tennisvejen ligesom sin far.

Da han som 10-årig fortalte sin mor om sine planer, kunne hun ikke holde tårerne tilbage.