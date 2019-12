Tennisstjernen Kim Clijsters vil stille op i Monterrey, Indian Wells og Charleston i marts.

Den belgiske tennislegende Kim Clijsters forventer at gøre comeback på kvindernes WTA Tour i marts.

Det fortæller hun på Twitter.

36-årige Clijsters indstillede karrieren i 2012, men i efteråret annoncerede hun, at hun havde i sinde at gøre comeback fra begyndelsen af 2020.

Planen var komme tilbage i tide til at være med i Australian Open, men en knæskade forpurrede det.

Mandag siger hun, at hun stadig ikke er helt klar, men at hun er klar om et par uger.

Hun agter at spille turneringen i Monterrey i Mexico, inden turen går til USA, hvor hun vil deltage i Indian Wells og Charleston.

Alle tre events er i marts.

Clijsters er noteret for fire grand slam-titler, én i Australian Open og tre i US Open.

Hun har vundet 41 WTA-titler i single og har ligget nummer et på verdensranglisten i 20 uger.

/ritzau/