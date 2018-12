Så er der godt nyt at berette om Rafael Nadal, der ikke har spillet en eneste kamp siden han i september ved Grand Slam-turneringen US Open i New York trak sig ud af sin semifinale mod Juan Martin del Potro.

Således gør den 32-årige spanske tennislegende comeback ved invitationsturneringen Mubadala World Tennis Championship, der spilles fra i morgen til på lørdag, i Abu Dhabi i De forenede Arabiske Emirater.

»Jeg glæder mig,« siger Rafael Nadal til magasinet Tennis World og tilføjer:

»Den seneste tid har for mit vedkommende været hård på grund af de mange skader, der har plaget mig. Men nu ser jeg fremad.«

Rafael Nadal, der har vundet ikke færre end 17 Grand Slam-titler, kommer først i aktion på turneringens andendag, hvor han skal møde vinderen af kvartfinalen mellem Kevin Anderson og Hyeon Chung.

I turneringens anden lodtrækningshalvdel er verdensrangliste-etteren Novak Djokovic også klar til semifinalen, hvor han skal møde vinderen af kampen mellem Dominic Thiem og Karen Khachanov.

Værd at bemærke er det i øvrigt også, at der torsdag aften er en interessant kamp i damesingle mellem søstrene Venus og Serena Williams. Sidstnævnte må betragtes som favorit, da hun har vundet 18 af 30 indbyrdes opgør.

Kampene kan ses på streamingskanal Viaplay.

Det danske topnavn, Caroline Wozniacki, indleder sin sæson i næste uge ved WTA-turneringen »ASB Classic« i Auckland på New Zealand.