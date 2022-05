Hun tog sportsverdenen med storm, da hun som kvalifikationsspiller vandt US Open.

Men siden har det ikke kørt helt som smurt for Emma Raducanu, der senest røg ud af French Open i anden runde.

Og nogle af den 19-årige stjernes valg undrer i den grad tennislegenden John McEnroe.

Eksempelvis havde Raducanu ikke en træner med i Paris, da hun prøver noget nyt i form af at bruge forskellige eksperter.

»Hvis jeg havde vundet US Open som kvalifikationsspiller, havde jeg ikke skiftet træner i mindst et år. Jeg forstår slet ikke den beslutning,« siger McEnroe til The Telegraph.

Emma Raducanu har skiftet træner flere gange siden den store triumf, men det er ikke optimalt for en tennisspiller, mener legenden. Han håber i stedet, hun snart finder en, hun så kan holde fast i, frem for at skifte så meget mellem forskellige.

»Hun er stadig meget ung. Hun har sat sig selv i en svær position, der er store forventninger til hende og de folk omkring hende, og vi ved ikke, om hun føler sig godt tilpas i det endnu. Forhåbentlig sker det i løbet af et år eller to,« siger McEnroe.

Han understreger dog, at der stadig er sket noget for den 19-årige tennisspiller. Ved Wimbledon sidste år kunne hun ikke gøre en kamp færdig på grund af det store pres.

Få måneder efter stod hun med US Open-trofæet i armene og havde gjort det nærmest umulige. Som den første nogensinde vandt hun den amerikanske grand slam-turnering som kvalifikationsspiller.

»Pludselig er der et stort pres på hende, der er forventninger, der er blevet for overvældende. Hun har skiftet træner tre, fire, fem gange, hvilket er helt utroligt for en, der lige har vundet en så stor turnering,« siger John McEnroe.

Lige nu opholder Emma Raducanu sig hos sine forældre i Kent, og inden længe skal hun forberede sig til sæsonen på græs.