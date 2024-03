Den svenske tennislegende Björn Borg får kritik.

Og det samme gælder hans hustru, Patricia Östfeld.

Tirsdag kom det frem, at den mangedobbelte grand slam-vinder har en selvbiografi på vej. Det er dog ikke selve bogudgivelsen, der får kritik. Det er i stedet valget af forfatter.

For svenskerens hustru skal nemlig skrive selvbiografien, og det er noget, der er faldet den anerkendte forfatter David Lagercrantz for brystet, skriver Expressen.

»Åh gud. Hjælp! Jeg kender ikke Patricia, men det er en fuldstændig sindssyg konstruktion at få sin kone til at skrive sin bog med den loyalitet. Der skal være en pondus ved, at nogen kommer udefra og skriver den. Det er dybt bekymrende,« lyder det fra Lagercrantz.

Forlaget Norstedt, der står bag bogen, kan dog ikke se noget problem i forfatter-valget.

»Jeg synes, der er en enorm tryghed i at kunne fortælle alt. Jeg har selvfølgelig læst meget af det materiale, hun har skrevet før. Hun er allerede gået i gang med arbejdet, og det føles fantastisk,« siger Gunilla Bergmark, der er forlægger i Norstedt, til det svenske medie.

67-årige Björn Borg meddelte tirsdag, at det i 2025 vil være muligt at købe hans selvbiografi.

Her vil han forsøge at give et billede af, hvordan det er at være professionel tennisspiller, en kendt person og far på samme tid.

Den svenske legende vandt hele 11 grand slam-titler i løbet af karrieren.