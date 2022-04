Den amerikanske tennislegende Pam Shriver fortæller i en klumme, at hun havde et 'traumatisk og upassende' forhold til sin 33 år ældre træner Don Candy.

Det skete, mens Shriver blot var 17 år gammel. Candy havde trænet hende, siden hun var ni år gammel.

Alligevel udviklede de to et forhold, og det er først nu, at Shriver fortæller historien, fordi hun mener, der skal fokus på området.

For hun har set det mange gange før i sin tid som aktiv og senere som tenniskommentator: at trænere og spillere udvikler upassende forhold, som sætter dybe spor.

Foto: MATTHEW STOCKMAN Vis mere Foto: MATTHEW STOCKMAN

Det gjorde det for Shriver, skriver hun hos The Telegraph. Forholdet til Candy gjorde det svært for hende at have normale forhold senere i sit liv. Hun påpeger, at det var frivilligt, og at der var følelser involveret, men hun er nået frem til erkendelsen, at det udelukkende var den voksne Candys ansvar.

»Ja, han og jeg indledte en lang og upassende affære. Ja, han var sin kone utro. Men det var meget ved ham, der var ægte og autentisk. Og jeg elskede ham. Men uanset hvad var han den voksne,« skriver hun og fortsætter:

»Han skulle have været den troværdige voksne. I en anden verden havde han fundet en måde at holde det professionelt. Det er kun, efter jeg har været i terapi, at jeg føler mig lidt mindre ansvarlig. Nu kan jeg langt om længe komme til erkendelsen, at hvad der skete, var hans skyld.«

Pam Shriver er i dag 59 år gammel og kan se tilbage på en meget succesfuld tenniskarriere, hvor hun vandt hele 22 Grand Slam-titler som doublespiller.