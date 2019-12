De er mere end 8.000 kilometer væk fra Danmark. Men en af fredagens store nyheder er ikke gået landsholdets næse forbi.

For cirka samtidig som de formåede at sende Frankrig ud af VM, meddelte Caroline Wozniacki, at hun stopper karrieren.

Og det er en person, der har betydet meget for dansk sport, slår et par af håndboldlandsholdets profiler fast.

»Jeg synes, hun er mega sej. Hun har præsteret helt sindssygt i sin karriere, og hun er dansk og har braget igennem i tennis internationalt, hvor hun er et kæmpe navn. Hun har om nogen fået en masse kritik, og hun er bare fortsat og har gjort det godt,« siger Sandra Toft, der sammen med resten af holdet er til slutrunde i Japan.

Sandra Toft tager hatten af for Caroline Wozniacki. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Sandra Toft tager hatten af for Caroline Wozniacki. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

En kritik, den danske målvogter satte lidt flere ord på. For måske handler det om mentalitet.

»Jeg tænker lidt, det er lidt typisk dansk, ikke? Vi har en, der har ligget nummer et på verdensranglisten så længe, og alligevel har hun skullet høre på, at hun ikke har vundet særlig mange af de store turneringer,« siger målvogteren og uddyber, at man jo 'altid kan finde noget på dem, der gør det godt'.

Hun letter dog på hatten for Wozniacki, der fredag meddelte, at Australian Open 2020 bliver hendes sidsdte turnering. Også Mie Højlund er imponeret over den 29-årige tennisspiller, der vandt netop den australske Grand Slam-turnering i 2018.

»Jeg synes, Wozniacki har været en kæmpe stjerne og har gjort det sindssygt godt. Hun var været her i mange år og har repræsenteret Danmark virkelig flot. Jeg har virkelig respekt for den karriere, hun har haft. Det må virkelig have været hårdt for hende med alt det mediepres, der har været og alle de forventninger. Det er bare flot, det hun har leveret,« siger Højlund.

Mie Højlund er imponeret over Caroline Wozniackis karriere. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mie Højlund er imponeret over Caroline Wozniackis karriere. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Hun kender selv til sportsverdenen og det pres, der hører med. Ikke kun på banen men også udenfor. Til en slutrunde er der medier over alt, og det samme gælder i tennisbranchen.

»Jeg tror helt sikkert, hun har haft nogle hårde perioder, hvor hun har været nede. Men det er noget, man lærer at håndtere som sportsudøver. Hun har jo været i gamet sindssygt mange år, så jeg tror, hun fik styr på det til sidst,« siger Mie Højlund.

Caroline Wozniacki har spillet tennis på professionelt niveau, siden hun var 15 år gammel, og det var i et amerikansk tv-program, at hun meddelte, at det nu er slut efter mange overvejelser.

»Jeg har altid sagt til mig selv, at når tiden kommer, hvor der er ting uden for tennisbanen, jeg hellere vil lave, så er tiden kommet til at sige stop,« skrev hun blandt andet i et opslag på Instagram fredag eftermiddag dansk tid.

Og de to håndboldprofiler har ikke noget imod, at de efter triumfen mod Frankrig skulle dele opmærksomheden.

»Det er okay, det flot af hende,« griner Mie Højlund, og landsholdskollegaen Sandra Toft er enig.

»Det, tænker jeg, er helt okay. Så kan hun ikke tage det den 15. december,« lyder det kækt og med et smil fra Sandra Toft.

Den 15. december er der finale ved årets VM, og skal Danmark nå dertil, kræver det stærke præstationer i mellemrunden til at starte med. Her møder Klavs Bruun Jørgensens mandskab Norge, Holland og Serbien.