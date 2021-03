At få den første ATP-sejr medfører naturligvis opmærksomhed. Men det var ikke kun spillet på banen, der fik flere til at kigge en ekstra gang på Holger Rune.

For da han sent tirsdag aften dansk tid slog argentineren Sebastian Baez med cifrene 6-3, 6-2, var det med en lidt usædvanlig hårstil.

Og netop den blev han blandt andet spurgt til efter opgøret. For det var noget, der blev lagt mærke til, og efter kampen forklarede han, at det blandt andet er fordi, det er mere behageligt.

»Det føles godt at have det siddende på denne her måde. Indtil videre går det godt, så hvorfor ikke beholde det?« forklarer den danske tenniskomet til ATP's hjemmeside.

Holger Rune havde sat de lyse lokker op i flere totter, ligesom han havde det i de tidligere kampe i Argentina.

»Jeg er ikke overtroisk på nogen måde, men det er rart, fordi mit hår er vokset meget. Og jeg kan ikke så godt lide at spille med kasket på, så jeg gjorde sådan her,« forklarer den 17-årige dansker, der under tirsdagens kamp var hårdt plaget af kramper, men det var ikke en forhindring.

I næste runde møder den 31-årige franskmand Benoît Paire, der ligger nummer 29 i verden. Selv er Rune placeret som nummer 410, men han håber på, det bliver til meget mere.

»Jeg synes, det er realistisk at sigte efter at være i top 100, inden året er omme. Lige nu gør jeg det godt, jeg vinder kampe, og jeg prøver at kæmpe for hver kamp. I år har jeg kun tabt tre kampe, og mit mål er at gøre det svært for modstanderen,« siger Holger Rune.

Han slår selv fast, at han ikke er favorit til at vinde den næste kamp mod Paire. men skulle det ske, ville han kun synes, det var 'fantastisk'. På trods af at franskmanden er meget højere placeret på verdensranglisten og er andenseedet i turneringen, er han også ustabil i sit spil for tiden.

Blandt andet slog Holger Rune ham ved en opvisningsturnering i Danmark i slutningen af sidste år.