Han er kendt for sine trickskud, sin personlighed og så har han netop vundet doubleturneringen ved Australian Open.

Men livet har ikke altid været let for tennisstjernen Nick Kyrgios.

Det fortæller australieren selv i en spørgerunde på sin Instagram-profil, hvor han giver et indblik i den hårde kamp, han har været igennem.

'Ingen ved, hvad jeg har været igennem. Hvad jeg har kæmpet mig igennem,' skriver Nick Kyrgios i en story.

'Jeg har gjort skade på mig selv, jeg har haft mørke tanker om livet. Jeg har altid min egen ryg og har al selvtillid i verden. Jeg læner mig op ad dem, jeg elsker,' skriver tennisspilleren som svar til en bruger, der spørger til, hvordan han håndterer det, når han tvivler på sig selv.

Den 26-årige tennisspiller fortalte tilbage i november 2020, hvordan han tidligere har kæmpet med depression.

»Jeg kan huske, jeg vågnede i Shanghai et år, klokken var 4 om eftermiddagen, jeg var stadig i sengen og med gardinerne for. Jeg ville ikke se dagslyset. Jeg følte ikke, der var nogen, der havde lyst til at kende mig som person. De ville bare udnytte mig som tennisspiller. Jeg følte ikke, jeg kunne stole på nogen. Det var et mørkt og ensomt sted,« sagde han i den forbindelse.

År 2022 har dog indtil videre været godt for Kyrgios, der ud over at have fået en grand slam-titel har fundet kærligheden i Costeen Hatzi.

I spørgerunden fortæller han, at hun er den sjoveste person, han kender, og han vidste, hun var 'den eneste ene', første gang han mødte hende.