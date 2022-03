Nick Kyrgios er kendt for at være uhyre kæk.

Og det fik hans kæreste, Costeen Hatzi, lov til at mærke, da parret var med i 'Today'-showet tidligere på ugen.

Her spurgte tv-værten Karl Stefanovic, om Kyrgios var Hatzis 'første tennisspiller'. Det svarede hun ja til, og efterfølgende spurgte han også, om han ville være hendes sidste – her kom også et klokkeklart 'ja'.

Et svar, der fik Nick Kyrgios til at grine, inden han kom med en bemærkning, der gjorde kæresten genert.

»Altså, lige indtil de små kommer,« lød det kækt fra australieren, og den bemærkning overraskede i den grad tv-værten.

»Wow. Hvad? Taler I to om fremtiden? Hvad indeholder fremtiden for jer to turtelduer?« spurgte Stefanovic helt rystet, men med et smil.

Costeen Hatzi, der begyndte at blive kædet sammen med den australske tennisstjerne i slutningen af 2021, var lidt mere tilbageholdende og sagde pænt til sin kæreste, at den fik han altså lov til at svare på.

»Hun har ikke lyst til at tale om det endnu, men jeg skal ikke nogen steder,« sagde tennisstjernen, der lader til at være faldet til ro med sin nye flamme.

Costeen Hatzi har tidligere fortalt, hvordan Nick Kyrgios var yderst snedig, da han i sin tid fik øjnene op for hende. Hun havde slået et opslag op på Instagram via sin webshop, der sælger boliginteriør. Opslaget fangede den 26-årige Kyrgios' blik, men det var ikke selve spejlet, der var til salg, han ville have.

»Han sendte en besked til min virksomhedskonto og spurgte, om spejlet var tilgængeligt til afhentning, og sendte derefter en besked til min personlige konto og spurgte om det samme,« har Hatzi tidligere fortalt på Instagram om det, der skulle blive et skæbnesvangert møde mellem de to, der faldt for hinanden.