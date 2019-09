Nick Kyrgios er i den grad kendt for at være kæk.

Og da han tabte sin Laver Cup-kamp til Roger Federer, var det ikke nogen undtagelse. Her havde tennisstjernen nemlig en helt særlig undskyldning for, hvorfor det gik galt for ham.

»Jeg mistede koncentrationen. Jeg så en rigtig lækker pige blandt publikum.«

Sådan lød forklaringen fra Nick Kyrgios til træneren John McEnroe samt sine holdkammerater. Det viser et tv-klip fra kampen, der er begyndt at florere på de sociale medier.

Nick Kyrgios tabte kampen til Roger Federer. Ifølge eget udsagn mistede han koncentrationen, fordi han så en flot pige. Foto: PIERRE ALBOUY Vis mere Nick Kyrgios tabte kampen til Roger Federer. Ifølge eget udsagn mistede han koncentrationen, fordi han så en flot pige. Foto: PIERRE ALBOUY

»Nu er jeg bare helt ærlig. Jeg ville gifte mig med hende. Lige nu og her,« sagde australieren, der tabte i tre sæt til Roger Federer med 7-6, 5-7, 7-10.

Nick Kyrgios blev for nylig set med 20-årige Anna Kalinskaya, som er et stort talent i tennis. Hun beviste for alvor sit store talent, da hun under årets US Open højst overraskende besejrede Sloane Stephens i første runde.

Derudover er den kontroversielle australier blevet kædet sammen med den canadiske tennisspiller Eugene Bouchards søster, Beatrice Bouchard, der også er blevet set sammen med den temperamentsfulde stjerne.

Australieren har i den grad fået en del opmærksomhed denne sæson – og det er ikke kun på den gode måde. Da han røg ud af Cincinatti Masters i midten af august, gik han helt amok.

»Det er den værste fucking dommer nogensinde. Den værste dommer i sporten. Den værste. Helt ærligt. Hver gang jeg spiller, laver han noget latterligt lort, hver gang,« lød det fra den rasende australier til Fergus Murphy.

Nick Kyrgios bad om en toiletpause, men det fik han ikke lov til. Alligevel gik Kyrgios mod toilettet med to ketsjere i hænderne, og han havde kun et formål. Han gik ind bag toiletdøren og smadrede begge to, inden han vendte tilbage på banen. Episoden kostede en bøde på 113.000 dollar.

Noget, der fik Nick Kyrgios til at lange ud efter ATP, som han kaldte korrupt. Han trak dog efterfølgende en smule i land.

'Jeg vil gerne afklare min kommentar, om at ATP er korrupt. Det var ikke de rette ord, og min intention var at forklare, hvad jeg ser som dobbeltmoral mere end korruption. Jeg ved, at min opførsel til tider har været kontroversiel, og det har bragt mig i problemer, som til tider har været på sin plads. Mit problem er, at andre (spillere, red.) gør det samme uden at blive sanktioneret, uanset om de får den samme eller mindre medieomtale. Det er mit problem, og det vil det fortsat være,' skrev han på Twitter.