Nick Kyrgios er ikke færdig med at lange ud efter sin tenniskollegaer.

»Hjælp hinanden og arbejd sammen. I kan ikke danse på bordene og jagter hurtige penge rundt omkring i Europa. Det er så egoistisk,« siger han.

Sådan lyder det fra den australske tennisspiller i forbindelse med hans meddelelse om, at han ikke stiller op ved årets US Open-turnering.

Her slår han fast, at det 'smerter ind til knoglerne' at melde fra til forestående Grand Slam-turnering, men at han gør det for sine landsmænd og 'de hundredetusindvis af amerikanere, der har mistet livet' på grund af coronavirussen.

»Lad os alle tage en dyb indånding og huske på, hvad der er vigtigt: Sundheden og sikkerheden i samfundet,« lyder det fra Nick Kyrgios.

Han har hen over sommeren været særdeles aktiv i corona-debatten og hård i kritikken af de tennisstjerner, der ifølge australieren har opført sig lemfældigt i forhold til smittespredning.

Det er især gået ud over Novak Djokovic, der kom i fokus på grund af opvisningsturneringen Adria Tour, som den serbiske verdensetter selv var med til at arrangere. Det endte dog i flere positive coronatests og billeder af tennisstjerner i bar overkrop på diskoteker.

Det er også gået ud over tyske Alexander Zverev, der få dage efter sin deltagelse i Adria Tour blev set feste på en proppet restaurant trods lovninger om at holde sig isoleret.

»Tænk for en gangs skyld på andre mennesker. Det er det, virussen handler om. Den er ligeglad med din verdensranglisteplacering eller hvor mange penge, du har. Vær ansvarlig,« lyder det nu fra Nick Kyrgios.

Han slår dog fast, at han ikke har et problem med de spillere, der stiller op ved US Open, så længe det sker under sikre forhold.

Novak Djokovic har tidligere reageret på den voldsomme kritik, han har modtaget for sin rolle i tennisturneringen.

»På det seneste har jeg kun set ondsindet kritik. Og det er tydeligvis mere end bare kritik. Det er en heksejagt, der er i gang,« har han sagt.

Nick Kyrgios' landsmand Ashleigh Barty, nummer et på kvindernes verdensrangliste, har også for nyligt meldt fra til US Open.

US Open begynder 31. august i New York, hvor Grand Slam-turneringen bliver afviklet uden fans.