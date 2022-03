At Nick Kyrgios har temperament, kommer efterhånden nok ikke bag på særlig mange.

Og den australske tennisstjerne viste endnu engang prøver på det i Miami Open-kampen mod Jannik Sinner.

Det var en walkie-talkie, der pludselig gav lyd fra sig under spillet, der fik Kyrgios til at tordne.

»Hvordan er det muligt? Det her er en af de største turneringer, og I kan ikke gøre jeres arbejde. Det er pinligt. Og I undrer jer over, ingen ser denne sport. Det er en joke. Han er en joke. Få alle ansatte væk og start forfra,« lød det fra australieren, der fortsatte:

»Jeg begynder at styre denne her sport. Jeg kunne gøre det 100 gange bedre. Marketing. Det hele. I har absolut ingen anelse. I kan ikke engang dømme korrekt,« sagde han ifølge News.

De hårde ord gad dommerbordet ikke finde sig i, og Nick Kyrgios fik en pointstraf for usportslig opførsel. Noget, der efterfølgende fik ham til at henvende sig til kampens dommer, Carlos Bernades.

For den australske tennisspiller kunne umiddelbart ikke forstå, hvad han blev straffet for, og så begyndte han ellers at råbe.

»Jeg talte ikke engang til dig. Hvad betyder det? Hvad er usportsligt? Jeg talte til min ven,« sagde han, inden han begyndte at råbe, at 'så ville han tale med nogen nu'.

Det stoppede dog ikke her, for Nick Kyrgios valgte i frustration at smadre sin ketsjer, inden han igen henvendte sig til dommeren.

»Hvad er der galt med dig? Jeg vil oprigtigt bare gerne forstå, hvad der er galt,« spurgte australieren, der tabte kampen i tre sæt.

Efterfølgende valgte han på Twitter at forklare, hvorfor han reagerede, som han gjorde. Og ifølge Nick Kyrgios handlede det ikke om, han var en dårlig taber.

'Du kunne lave dommerens arbejde, var de ord, jeg sagde til min bedste ven, og som gav pointstraf for usportslig opførsel, da jeg var nede med 3-5 i første sæts tiebreak. Men hundredtusindvis af dollar på spil, var det beslutningen han tog, fordi dommerens følelser blev sårede. Find nye mennesker,' skrev Kyrgios, der fortsatte:

'Misforstå det ikke, jeg har ekstrem respekt for Jannik Sinner. Han er en af mine yndlingsspillere, og han var alt for god. Alt det her er rettet mod en dommer, der ikke er god nok til disse kampe,' lød det fra australieren.