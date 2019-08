Australiens Nick Kyrgios vinder semifinale i ATP-turnering over den førsteseedede Stefanos Tsitsipas.

Det første møde mellem Stefanos Tsitsipas fra Grækenland og Australiens Nick Kyrgios endte natten til søndag dansk tid med en sejr til Kyrgios, som dermed er i finalen i tennisturneringen Citi Open i Washington D.C.

Kyrgios reddede en matchbold på vej mod sin sejr på 6-4, 3-6 og 7-6 over Tsitsipas, der var seedet til at vinde turneringen.

Australieren levede op til sit ry som en af sportens mest kontroversielle og underholdende spillere med finurlige slag og tilråb foran et udsolgt stadion.

For anden aften i træk henvendte Kyrgios sig til en tilskuer, før han havde mulighed for at serve sejren hjem. Tilskueren rådede ham tilsyneladende til at serve til grækerens baghånd.

Det gjorde Kyrgios, og da Tsitsipas kun formåede at returnere den knaldhårde serv med en høj bold, var det en smal sag for australieren at sikre sig sejren med en forhånd.

- Det er sandsynligvis en af de bedste turneringsuger i mit liv, siger Kyrgios, der havde 19 serveesser i kampen.

I finalen skal verdensranglistens nummer 52 møde den tredjeseedede russer Daniil Medvedev, der i sin semfinale sendte den useedede Peter Gojowczyk fra Tyskland ud med 6-2, 6-2.

Det hidtil eneste møde mellem de to endte tidligere i år i Rom med en sejr til Kyrgios. Han kan vinde sin sjette titel i karrieren, mens Medvedev kan komme op på fem titler med en sejr.

Vinderen af Citi Open præmieres med godt 365.000 dollar.

/ritzau/Reuters