Han har ikke været med siden 2017, men nu sker det snart.

Nick Kyrgios er med ved næste års French Open. Tennisstjernen er ellers ikke glad for at spille på grus, og det er da heller ikke jagten på et stort sportsligt resultat, der i første omgang har sendt ham tilbage til det franske.

Det er i stedet kæresten, Costeen Hatzi, fortæller Kyrgios i et interview med tennisreporteren Blair Henley. Det skriver News.

»Jeg tager til Paris næste år. Jeg annoncerer det nu, at jeg skal til French Open. Jeg har ikke spillet der i fire år (fem med i år, red,), så jeg vender tilbage. Min kæreste vil bare gerne se Paris. Og så stiller jeg også op i French Open,« fortæller australieren.

Sammen med kæresten har han allerede nu lagt planer for maj, og derfor stiller han ikke op i år. Det skyldes, at de gerne vil en tur hjem til Australien, inden tenniskalenderen igen sender Nick Kyrgios af sted.

»Vi har besluttet at tage hjem og have lidt tid der. Det arbejder vi på. Tid derhjemme er vigtig, for den næste tur varer tre måneder, og tiden derhjemme er så værdifuld. Især når du er fra Australien, du får hurtigt hjemve, og vi er begge meget store familiemennesker,« fortæller tennisspilleren, der aldrig er nået længere end til tredje runde af den franske grand slam-turnering.

Det er blot få måneder siden, Costeen Hatzi og Nick Kyrgios stod frem som et par. Hun har tidligere fortalt, hvordan de to endte sammen, efter hun havde slået et opslag op på Instagram via sin webshop.

Opslaget fangede den 26-årige Kyrgios' blik, men det var ikke selve spejlet, der var til salg, han ville have. Tennisstjernen havde nemlig andre planer med at henvende sig.

'Han sendte en besked til min virksomhedskonto og spurgte, om spejlet var tilgængeligt til afhentning, og sendte derefter en besked til min personlige konto og spurgte om det samme,' har Hatzi tidligere fortalt på Instagram om det, der skulle blive et livsændrende møde mellem de to, der faldt for hinanden.