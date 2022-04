Skal Nick Kyrgios og Costeen Hatzi giftes?

Det spørgsmål er i den grad begyndt at florere, efter den australske tennisstjerne har delt en noget kryptisk besked på sin Instagram-profil.

For da han onsdag fyldte 27 år, delte han en story med teksten 'bedste fødselsdag nogensinde' til et billede, hvor han står med sin kæreste.

Og det er en særlig detalje, der har startet spekulationerne, for Kyrgios har lavet en diamantring-emoji til opslaget. Noget, han gentager i et senere opslag.

Til en billedserie har Costeen Hatzi desuden skrevet tillykke til sin kæreste, som hun hylder. Hun skriver blandt andet: 'jeg kan ikke vente med livet sammen med dig, jeg elsker dig i dag og for evigt'.

Som svar til det, skriver Nick Kyrgios blandt andet, at han 'heller ikke kan vente med at bruge resten af livet sammen'.

Billeder viser, hvordan parret fejrede Kyrgios sammen med den nærmeste familie og en stor og grøn kage. Om dagen også var lig med en forlovelse, vil tiden vise.

Nick Kyrgios og Costeen Hatzi stod officielt frem som par i december, og siden har de ikke holdt sig tilbage med kærlighedserklæringer, ligesom tennisstjernen ikke har lagt skjul på, hvordan kæresten i den grad har påvirket ham i en positiv retning.

Blandt andet sagde han under Australian Open, at hun var en del af årsagen til, at han vandt doubleturneringen sammen med Thanasi Kokkinakis.

Costeen Hatzi har tidligere fortalt, hvordan Nick Kyrgios var yderst snedig, da han i sin tid fik øjnene op for hende.

Hun havde slået et opslag op på Instagram via sin webshop, der sælger boliginteriør. Opslaget fangede den dengang 26-årige Kyrgios' blik, men det var ikke selve spejlet, der var til salg, han ville have.

»Han sendte en besked til min virksomhedskonto og spurgte, om spejlet var tilgængeligt til afhentning, og sendte derefter en besked til min personlige konto og spurgte om det samme,« har Hatzi tidligere fortalt på Instagram om det, der skulle blive et skæbnesvangert møde mellem de to, der faldt for hinanden.