Clara Tauson er færdig i French Open efter et nederlag i to sæt i fjerde runde til tunesiske Ons Jabeur.

Fjerde runde blev søndag endestationen for den danske tennisspiller Clara Tauson i French Open.

Danskeren mødte på dagen en bedre modstander, da tunesiske Ons Jabeur i to sæt, 6-4, 6-4, besejrede danskeren.

Tauson leverede en god fight i kampen, men for mange fejl endte med at koste for danskeren.

Mod kampens afslutning strittede Tauson ellers godt imod.

Bagud 3-5 i andet sæt holdt Tauson sig inde i kampen, da hun i egen serv fremprovokerede en tunesisk fejl og reducerede til 4-5.

Danskeren leverede i det efterfølgende parti flere fremragende slag, men til sidst var Jabeur for stærk, da Tauson på tuneserens anden matchbold sendte bolden ud over linjen.

/ritzau/