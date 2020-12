WTA får fremover blandt andet WTA 1000-turneringer i stil med dem på herrernes tennistour.

Det skal fremover være lettere at finde rundt i tenniskvindernes turneringer.

Sådan lyder det onsdag fra kvindernes tennistour, WTA, der har løftet sløret for en helt ny identitet og en simplere turneringsstruktur.

Det nye format er inspireret af herrernes ATP-tour, der blandt andet har ATP Masters 1000-turneringerne. De rangerer lige umiddelbart under grand slam-turneringerne Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open.

- WTA har samarbejdet med ATP for at skabe sammenhæng i professionel tennis. Fra 2021 vil begge tours dele turneringsstruktur og ordlyd for at skabe overblik hos fans og forbrugere, skriver WTA.

Fra næste år vil kvindernes tennistour både have 1000-, 500-, 250- og 125-turneringer, fremgår det af offentliggørelsen.

- Fans har hidtil reageret rigtig godt på den her særlige, forenende tilgang mellem mænd og kvinder, som tennis kan tilbyde.

- Det ser vi blandt andet i billetsalget ved turneringer, hvor der er deltagelse af både mænd og kvinder, siger WTA-præsident Micky Lawler.

Det er kvindernes nuværende Premier Mandatory- og Premier 5-turneringer, der fremover vil blive kendt som WTA 1000-turneringer. Det drejer sig blandt andet om den prestigefulde turnering i californiske Indian Wells.

Foruden en ny struktur har WTA blandt andet også fået nyt logo og lanceret kampagnen "WTA For The Game", der skal bringe fans tættere på sporten.

/ritzau/