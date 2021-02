Den højtråbende australier, der gav Rafael Nadal en fuckfinger fra tilskuerpladserne, er nu ude at forsvare sin opførsel.

Den bizarre episode skete under andet sæt i Nadals kamp mod amerikanske Michael Mmoh i Australian Opens andenrunde, hvor kvinden efterfølgende blev slæbt ud af stadion af sikkerhedsvagter for sin opførsel.

»Skynd dig, din OCD-idiot,« skulle kvinden angiveligt have råbt og stak herefter en fuckfinger i vejret rettet mod Nadal.

I det australske radioprogram 3AW News Talk var den højtråbende tennisfan ude at forsvare sin opførsel, der ifølge hende ikke skyldes fuldskab.

»Jeg drak ikke gin eller tequila. Jeg fik et glas bobler og var der i et par timer. Folk, der kender mig, ved, at sådan er jeg altid.«

»Jeg synes bare, at han er utrolig kedelig og gennemgår de her mærkværdige OCD-ritualer hele tiden.«

Hun forklarer til den australske radiostation, at hun ikke engang var kommet for at se på verdens nummer to spille i grand slam-turneringen.

»Den eneste grund til, at jeg var glad for at være på stedet, var, fordi jeg havde en billet til at se den forrige kvindekamp. Så blev jeg træt af at se på den kedelige Nadal.«

Foto: LOREN ELLIOTT Vis mere Foto: LOREN ELLIOTT

Efter episoden var hun noget overrasket over, at videoen og billeder af episoden havde gået verden rundt.

Især hendes datter var noget forarget over sin mors opførsel og havde kaldt hende for pinlig. Men den australske kvinde holder fast i, at hendes opførsel var okay. Hun er bare, som hun selv kalder det, 'en meget højtråbende tennisfan'.

Rafael Nadal formåede at grine ad situationen og genvandt hurtigt koncentrationen. Han vandt sikkert opgøret i tre sæt.

Nadal skal i næste runde af Australian Open møde den 69.-seedede brite Cameron Norrie.