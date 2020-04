En fusion mellem herre- og dameforbund vil styrke tennissporten, mener Simona Halep og Petra Kvitova.

Tennissporten vil komme stærkere ud af coronakrisen, hvis herrernes- og damernes forbund lægges sammen.

Sådan lyder det fra de to profiler Simona Halep og Petra Kvitova.

Udmeldingen kommer, efter at Roger Federer i sidste uge luftede idéen om at smelte ATP og WTA sammen til ét forbund. Et forslag, som formændene i både ATP og WTA var imødekommende over for.

- Fordelene ved en fusion vil være at samle sporten og være stærkere sammen, siger den tidligere verdensetter Simona Halep til Reuters.

- Hvis vi har ét produkt, ét brand og arbejder sammen om at opnå de samme mål, kan tennissportens fremtid se lys ud, når vi kommer ud på den anden side af denne krise.

I øjeblikket skal man i flere lande skifte mellem to forskellige tv-kanaler for at se henholdsvis herre- og dametennis. En situation, som en sammenlægning ville kunne ændre på.

- Hvis man kombinerede herre- og dame-touren året rundt ville det skabe en stærkere sport, bedre tv-dækning, flere sponsorer og vigtigst af alt en større oplevelse for fansene, siger Petra Kvitova.

Hun anerkender, at man ikke bare lige kan lægge forbundene sammen.

- Før det første ville en sammenlægning kræve mange diskussioner og hårdt arbejde, da meget ville skulle ændres.

- Men jeg synes, lige nu er et godt tidspunkt at begynde disse snakke, eftersom vi har en pause i kalenderen, siger tjekken.

Al toptennis har været sat på pausen siden starten af marts.

