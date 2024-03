Holger Rune kunne have stået over for Nadal i Indian Wells, mens spanieren har trukket sig fra turneringen.

Den spanske tennisspiller Rafael Nadal har trukket sig fra ATP-turneringen Indian Wells.

Det fremgår af en nyhed på turneringens hjemmeside natten til torsdag dansk tid.

Danske Holger Rune kunne have stået over for Nadal i turneringen, der spilles i den amerikanske delstat Californien.

Rune træder ind i turneringen i anden runde. Her ville han møde vinderen af en kamp mellem Nadal og canadiske Milos Raonic.

I stedet for Nadal træder Sumit Nagal ind i turneringen som lucky loser.

- Det er med stor tristhed, at jeg er nødt til at trække mig fra denne fantastiske turnering. Alle ved, hvor meget jeg elsker dette sted, og hvor meget jeg elsker at spille her i Indian Wells, siger Nadal.

- Jeg har arbejdet hårdt og trænet, og I ved, at jeg har taget en test her i weekenden, men jeg føler mig ikke klar til at spille på det højeste niveau ved sådan en vigtig begivenhed.

37-årige Nadal trak sig også fra årets første grand slam-turnering, Australian Open, på grund af en skade.

Han skulle have været i aktion torsdag.

/ritzau/