Holger Rune er efter weekendens finalesejr i Grand Slam-tennisturneringen French Opens drengesinglerække, blevet det helt store samtaleemne i dansk idræt.

Den store bedrift er også blevet bemærket af medlemmerne i det danske kongehus.

Så når det 16-årige stortalent hyldes ved et arrangement i »Restaurant HIK« torsdag eftermiddag, vil Kronprins Frederik være blandt gratulanterne.

»Jeg synes, det for dansk tennis er rigtig fint, at kronprinsen dukker op. Det viser bare, hvor stor respekt han har for turneringen i Paris og Holgers præstation,« siger Holger Runes mor, Aneke, til B.T. og tilføjer:

Holger Rune jubler efter at have vundet matchbolden i drengesinglefinalen ved French Open i Paris. Foto: Anne Parker Vis mere Holger Rune jubler efter at have vundet matchbolden i drengesinglefinalen ved French Open i Paris. Foto: Anne Parker

»Men det er jo sådan, at Holger på ingen måde er gossip-relateret. Da jeg fortalte, at Frederik måske ville deltage, spurgte han mig, 'hvordan er det nu han ser ud?'. For en sikkerheds skyld lavede han en google-søgning. Sådan er Holger. Spørger man ham om mærket på en tennisbold, ved han præcist, hvordan den hopper. Til gengæld er han ikke sikker på, at han tidligere har set Frederik, selvom et par af hans børn spiller tennis i HIK.«

Ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Tennis Forbund var det i HIK, at kronprins Frederik slog sine første tennisslag.

Torsdagens fejring af French Open-titlen bliver i øvrigt ikke den eneste, som Holger Rune skal deltage i det kommende stykke tid.

»Han har modtaget en indbydelse fra den franske ambassade i Danmark. De vil gerne hilse på ham. Men det bliver næppe før om et par uger, da han først skal på træningslejr i Nice. Herefter vil han opholde sig nogle få dage i Danmark, hvorefter han skal deltage i en juniorturnering i Roehampton som forberedelse til Wimbledon-turneringen,« fortæller Aneke Rune.