16 år og Grand Slam-vinder i juniorrækken.

Torsdag eftermiddag var venner, familie, klubmedlemmer og sågar Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik mødt op for at hylde den danske tenniskomet Holger Rune på HIKs restaurant i Hellerup.

I weekenden gik den talentfulde dansker hele vejen under juniorernes French Open og kunne som den blot femte danske juniorspiller løfte et Grand Slam-trofæ.

Ved torsdagens fejring ankom kronprins Frederik sammen med sin søn prins Christian, mens prinsesse Isabella allerede var til stede.

Foto: Uffe Weng

Begge børn spiller nemlig i klubben, og derfor sad hun klar på forreste række med sit tennistøj på.

Og hurtigt blev det klart, hvem der torsdag eftermiddag var den vigtigste mand. For da kronprins Frederik ville sætte sig ved siden af prinsessen, var beskeden klar.

»Der sidder Holger!«

Derfor måtte kronprinsen pænt finde sig en anden plads, inden de første taler så blev holdt til ære for den danske tenniskomet.

Foto: Uffe Weng

Efter mange flotte ord var det så tid til et par gaver, hvor det blandt andet blev til to manchetknapper, der kun måtte bruges, hvis Holger Rune en dag gik hele vejen ved Wimbledon og skal finde det pæne jakkesæt frem til sejrsdansen.

Så langt er vi ikke endnu, men allerede nu har Holger Rune fået en smule hår på brystet. Så meget, at det til sidst også blev til et par enkelte ord fra hovedpersonen selv.

»Jeg vil gerne starte med at sige tusind tak til alle jer, der er kommet ud for at fejre mig i dag. Det sætter jeg stor pris på. Og tak til alle dem, de har støttet og heppet under hele turneringen,« sagde Holger Rune foran de mange fremmødte, inden de brød ud i klapsalver.

H.K.H. Kronprins Frederik fik efterfølgende taget nogle billeder sammen med den unge komet, inden Holger Rune til sidst kunne trække ind ved siden af.

Foto: Uffe Weng

Her fik han lov til at få en privat samtale med kronprinsen, der selv slog sine første tennisslag på HIKs anlæg.

Han er i dag også protektor for Dansk Tennis Forbund.

Men selvom der var tid til gaver og fest, så er det hurtigt hverdag igen for Holger Rune.

Nu venter der nemlig nu et par intense træningsuger, inden det går løs ved junior-udgaven af turneringen over dem alle. Wimbledon.