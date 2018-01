24-årige Mate Pavic har lørdag og søndag været på det vindende hold i herredouble og mixeddouble i Melbourne.

Melbourne. Den kroatiske tennisspiller Mate Pavic har inden for 24 timer vundet Australian Open to gange.

Først var den 24-årige kroat lørdag med til at vinde herrernes doublerække i Melbourne, og søndag strøg Pavic også til tops i mixeddouble sammen med canadieren Gabriela Dabrowski.

- Det har været en helt forrygende uge med hele to titler.

- Jeg er bare glad og håber, at jeg kan komme tilbage næste år og gøre det lige så godt, siger Mate Pavic til turneringens hjemmeside.

Med weekendens to finalesejre i Melbourne er kroaten i alt oppe på tre grand slam-titler, efter at han i 2016 var med til at vinde US Open i mixeddouble.

I finalen i mixeddouble vandt Pavic og Dabrowski med 2-6, 6-4 og 11-9 over Timea Babos fra Ungarn og indiske Rohan Bopanna. De to vindere var blot seedet otte.

I lørdagens triumf i herredouble spillede Pavic sammen med Oliver Marach fra Østrig. Den syvendeseedede duo slog i finalen Juan Sebastián Cabal og Robert Farah - begge fra Colombia.

Australian Open belønner titlerne i herredouble og mixeddouble med henholdsvis 3,4 millioner kroner og 850.000 kroner.

Caroline Wozniacki vandt lørdag kvindernes titel og hentede en pengepræmie på 19,4 millioner kroner. Der er samme belønning til vinderen af herrerækken, hvor Roger Federer og Marin Cilic mødes i finalen.

/ritzau/