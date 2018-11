Marin Cilic vandt i tre sæt over John Isner, og det var et resultat, der sendte Novak Djokovic i semifinalen.

Marin Cilic har gjort forarbejdet til at kunne nå en plads i semifinalen ved sæsonfinalen i tennis i London.

Kroaten vandt onsdag aften med 6-7, 6-3, 6-4 over amerikaneren John Isner i den hidtil længste kamp i turneringen.

Kampen var den første til at gå i tre sæt i turneringen indtil videre, og den varede to timer og et kvarter.

- Det var meget svært for mig i første sæt, det var hårdt. John spillede godt i den afgørende tiebreak, siger Cilic i et interview på banen.

- Jeg spillede godt i andet sæt og også i tredje og er meget tilfreds med sejren. Jeg fik lidt momentum i andet sæt, og jeg var nødt til at forblive tålmodig, forklarer kroaten.

Sejren til Cilic betød, at Novak Djokovic er sikker på at gå videre fra gruppen. Og det er måske ikke så tosset for Cilic, som skal møde Djokovic i sin sidste gruppekamp.

I og med at den serbiske verdensetter har vundet sine to første kampe og nu er videre til semifinalen, kan det måske tænkes, at han slapper lidt mere af end i de to første kampe.

Cilic skal kæmpe med Isner og tyskeren Alexander Zverev om at blive den anden spiller, der går videre fra gruppen.

Lige nu indtager Zverev andenpladsen og står med den bedste chance for at følge med Djokovic i semifinalen. Zverev skal møde Isner i sin sidste gruppekamp.

/ritzau/