Kæmpetalentet Holger Rune er ikke med, når Danmark skal møde Indien i Davis Cup i marts. Han vil i stedet fokusere på individuelle turneringer.

Det er tredje gang i træk, at landets bedste tennisspiller ikke stiller op for Danmark i Davis Cup, og Runes beslutning møder nu kritik fra Thomas Skouboe, tenniskommentator på Discovery.

»Det er skide ærgerligt, men det er ikke en overraskelse. Jeg synes, at det er en forkert prioritering, men det er jo en personlig holdning,« siger Thomas Skouboe.

At beslutningen ikke er en overraskelse for tenniskommentatoren skyldes blandt andet, at kampen spilles på græs i Indien, og derudover begynder både Indian Wells og Miami Open kort tid efter Davis Cup.

Skouboe forstår til dels 18-årige Runes beslutning, men mener samtidig, at Davis Cup er en enestående mulighed.

»Jeg er af den gamle generation, hvor Davis Cup og danske mesterskaber er sådan noget, man spiller. Og så ved jeg godt, at verden har ændret sig, men det er muligheden for at repræsentere sit land og sin klub,« fortæller Skouboe.

Thomas Skouboe fortæller samtidig, at andre lande har formået at samle deres store stjerner. Det gælder eksempelvis Norge, som har Casper Ruud med, når de møder Kasakhstan i Oslo.

Skouboe beskriver tennis som en 'ego-sport', men havde regnet med, at Rune nu var klar til at spille for landsholdet grundet Danmarks gode position i Davis Cup, der senest har budt på sejre over Marokko og Thailand.

»Nu er vi kommet op i hierarkiet og møder Indien. Det begynder lidt at lugte af nogle sjove kampe. Jeg troede faktisk, at vi var ved at være der, hvor spillere omkring top 100 – som Holger – tænkte 'Nu er det jo meget sjovt at spille Davis Cup, og være en del af det,'« siger Thomas Skouboe.

Han fortæller også, at mange tidligere deltagere beskriver det som enormt fedt at deltage i Davis Cup, fordi mange kender hinanden fra blandt andet juniorlandshold.

»Det er også derfor, at jeg synes, at det er ærgerligt. Jeg synes virkelig, at det er noget, man skal gå langt for at prioritere,« afslutter Thomas Skouboe.