Det er gået helt skævt i Madrid.

Den store tennisturnering, som netop er blevet afviklet i den spanske hovedstand, har tiltrukket sig uforholdsmæssig stor opmærksomhed på den negative front, og nu bliver der også slået ned på boldpigernes beklædning.

Det store engelske medie The Independent, fortæller, at turneringen er under beskydning fra den spanske minister Soledad Murillo samt Pilar Calvino fra den spanske forening for kvinder i professionel sport.

»Det er en måde at feminisere piger i forhold til drenge, der ikke klæder sig på samme måde. I sidste ende er det en form for sexistisk vold, der er så udbredt, at folk ikke engang bemærker det,« siger sidstnævnte.

Carlos Alcaraz efter sejren i 2022. Foto: Paul White Vis mere Carlos Alcaraz efter sejren i 2022. Foto: Paul White

Og nu kan det lakke mod enden med de korte skørterne og toppe.

Beklædningen blev ændret til søndagens finale mellem Carlos Alcaraz og tyske Jan-Lennard Struff. Her havde boldpigerne i stedet trekvartlange nederdele på, mens toppene fortsat var i kort form.

Turneringen havde i 2004 hyret modeller til opgaven.

I 2023 er de under nye beskydninger for sexisme, for her indtraf 'Cake gate', hvor Carlos Alcaraz fik en markant større kage på sin fødselsdag end Aryna Sabalenka.

Dernæst blev der lukket ned for en stolt tradition, nemlig talerne efter finalen - i hvert fald i damedoublen.

Det er blevet kritiseret på markant vis - læs mere her.