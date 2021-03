Holger Rune døjede med kramper og tabte kvalifikationsfinale i Marbella til lavere rangeret spanier.

Tennisspilleren Holger Rune er ikke blandt deltagerne i hovedturneringen af denne uges Challenger-turnering i spanske Marbella.

Mandag eftermiddag tabte han således sin kvalifikationsfinale til spanieren Carlos Sánchez Jover.

17-årige Rune, der rangerer som verdens nummer 317, måtte se sig slået af ranglistens nummer 592, der vandt med cifrene 2-6, 6-3, 7-5.

Danskeren var til sidst ramt af kramper, da kampen fandt sin vinder efter 2 timer og 15 minutters spil.

Rune fik ellers en perfekt start på kampen, da han brød ved første lejlighed og kom foran 3-0 i første sæt.

Den danske teenager fastholdt grebet, og endnu et servegennembrud banede vejen til sætsejren på 6-2.

I andet sæt holdt spillerne serv til at begynde med, og Rune førte 3-2, da han misbrugte fem chancer for at komme på 4-2. I stedet holdt Sanchez Jover serv til 3-3, og det tippede kampen i spanierens retning.

Sanchez Jover brød danskerens serv de næste to gange og afsluttede andet sæt med at udnytte den anden sætbold med et sublimt passerslag til 6-3.

Holger Rune virkede modløs og leverede et hav af uprovokerede fejl, og det fortsatte i tredje sæt, hvor spanieren i kraft af et servegennembrud kom foran 3-0.

Rune fandt så sin rytme og udlignede til 3-3, men da kampen få partier senere skulle finde sin vinder, var han som flere gange tidligere ramt af kramper.

Danskeren fik behandling ved stillingen 5-6, men var ude af stand til give sig fuldt ud, da han efterfølgende skulle serve for at blive i kampen.

Sanchez Jover udnyttede situationen og brød til 7-5-sejr i det afgørende sæt.

Holger Rune må dermed vente til i næste uge med at deltage i en hovedturnering i Marbella.

Han har fået et wildcard til næste uges ATP-turnering Andalucia Open, der spilles i samme by. Det er tredje gang i karrieren, at Rune er på deltagerlisten i en ATP-turnering.

/ritzau/