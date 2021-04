Han rejser afsted til turneringerne, taber i første runde, indløser sin check og så det afsted til den næste.

Den franske tennisspiller Benoît Paire glæder sig over de pengebeløb, som han får blot ved spille én kamp. Senest røg han søndag ud i første runde ved ATP-turneringen i Monte Carlo til amerikanske Jordan Thompson.

»Jeg får i det mindste 12.000 euro (89.200 kroner, red.). Nu vil du måske sige: ‘Han taler meget om penge’, men jeg har fået 12.000 euro for at slappe af på hotellet og køre hjem igen. Det er perfekt,« siger Benoît Paire til det spanske medie AS.

De 12.000 euro får alle spillere for at spille første runde ved Monte Carlo Masters, der en turnering som er rangeret i kategorien lige under de fire Grand Slams.

Foto: CARLOS PEREZ-GALLARDO

31-årige Benoît Paire har på trods af en placering som nummer 35 i verden, og flere ATP-turneringssejre på cv’et, haft svært ved at motivere sig selv til at præstere foran tomme tribuner.

»Jeg var ligeglad med den seneste kamp. Nu har jeg en dobbeltkamp, ​​og så tager jeg hjem. At komme til disse kirkegårde deprimerer mig. Alt er tomt, og der er en trist atmosfære. Jeg føler mig elendig, når jeg er på banen. Det eneste tidspunkt jeg har det godt, er når jeg kommer hjem og ikke behøver at bære en maske.« siger han til mediet.

Franskmanden har siden genåbningen været i aktion 17 gange, og de 15 af gangene er han gået fra banen med et nederlag i bagagen.

For en måned siden tabte franskmanden til det danske stortalent Holger Rune, og netop Rune skal også i aktion i Monte Carlo. Tirsdag eftermiddag spiller han mod nordmanden Casper Ruud.

Casper Ruud er nummer 27 i verden og er storfavorit i det nordiske opgør. Holger Rune er blot seedet som nummer 322, men det danske stortalent har før drillet nogle af sportens store stjerner.

Kampen på gruset i Monte Carlo står til at gå i gang klokken 14.00. Du kan følge opgøret her på bt.dk i vores liveblog.