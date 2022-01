»Der er regler. Og vil du ikke vaccineres, kan du få problemer. Sådan er det.«

Rafael Nadal var klar i mælet, da han torsdag svarede på spørgsmål fra pressen.

Noget af det, tennisstjernen ikke kunne undgå at forholde sig til, var situationen om Novak Djokovic, der lige nu befinder sig på et karantænehotel uden at vide, om han kommer til start ved Australian Open eller ej.

Årsagen er, at serberen har fået en medicinsk dispensation fra vaccinen mod corona. Det har han selv fortalt, men da han ankom til Australien, mente myndighederne ikke, at han havde tilstrækkelig dokumentation. Derfor blev Djokovic sendt ud i en varevogn efter ankomsten til Melbourne for at blive kørt direkte i karantæne, inden han potentielt bliver sendt hjem igen.

Novak Djokovic er blevet kørt til et karantænehotel. Foto: Australian Broadcasting Corporat Vis mere Novak Djokovic er blevet kørt til et karantænehotel. Foto: Australian Broadcasting Corporat

Rafael Nadal understreger, det er op til den enkelte, om man vil vaccineres eller ej, men at alle valg også bare har en betydning.

»Hvis han ville, kunne han spille her i Australien uden problemer. Han tog en anden vej – han har taget sine egne beslutninger, og det står alle frit for, men så er der også konsekvenser,« sagde Rafael Nadal.

»Selvfølgelig er jeg ikke glad for situationen. På en måde har jeg ondt af ham. Men samtidig kendte han betingelserne for flere måneder siden, og han har taget sin egen beslutning,« lød det fra Nadal.

Han fortalte, at han ikke kender alle detaljerne i sagen, og det derfor var begrænset, hvad han kunne sige. Han blev på pressemødet spurgt til, om sagen om Djokovic kan få indflydelse på, hvordan der er blevet set på Australien og Australian Open.

Rafael Nadal. Foto: MIKE FREY Vis mere Rafael Nadal. Foto: MIKE FREY

Her svarede Nadal, at hele verden har været igennem en hård tid med pandemien, og tilføjede, at han godt kunne forstå, at mange australiere var frustrerede, fordi de har været igennem nogle af de hårdeste lockdown. Mange mennesker kunne ikke komme hjem, og mange familier har lidt.

»Det er det eneste, jeg kan sige fra mit perspektiv. Jeg tror på det, folk, der ved noget om medicin, siger, og hvis de siger, vi skal vaccineres, skal vi få vaccinen. Det er min mening. Jeg har haft covid-19. Jeg er blevet vaccineret to gange. Hvis man gør det, er det ikke et problem at spille her. Hvis du er vaccineret, kan du spille Australian Open og alle mulige andre steder, og verden har efter min mening lidt nok til, at man ikke følger reglerne,« sagde Nadal.

Om Novak Djokovic kommer til at spille, får vi svar på efter weekenden. Serberens visumansøgning er blevet afvist, men han er gået videre med sagen således, at en dommer skal tage stilling til hans videre skæbne mandag.

Novak Djokovic har vundet Australian Open de tre seneste år og ni gange i alt. Det er flere end nogen anden i historien. Han har i alt 20 grand slam-titler på meritlisten, hvilket er rekord. Den deler han med Roger Federer og Rafael Nadal.

Australian Open indledes 17. januar Melbourne.