TV 2 Sports kommentatorer Kenneth Hansen og Peter Bastiansen glemmer nok ikke at slukke deres mikrofoner fremover.

For søndag, da de to mænd kommenterede ATP-finalen i Rom mellem Rafael Nadal og Novak Djokovic, glemte de netop at gøre det, da udsendelsen stoppede.

Noget, der tilsyneladende ikke var gået op for de to kommentatorer, da der efterfølgende blev brugt et ordvalg, der fik seerne op i det røde felt og til tasterne.

For en hurtig gennemgang af TV 2 Sports Facebook-side 'TV 2 Tennis' viser nemlig, at flere seere bed mærke i en kvindenedladende bemærkning efter kampen. Du kan se et udpluk af de mange vrede kommentarer herunder:

'Lortedametennis? Hvad sker der for kommentatorerne efter herrefinalen? De glemte at slukke deres mikrofoner, mens de både svinede dametennis til og aftalte privat padelkamp. Virkelig uheldigt. Håber, TV 2 skynder sig at finde nogle lidt kvikkere folk'.

'Ups! I glemte vist, I var på åben mikrofon, da i efter kampen talte om lortedametennis. Ud med jer og ind med nogen, der respekterer begge dele'.

'TV 2, er det virkelig sådan en kommentator, I ønsker at hyre til at kommentere tennis? Håbløst'.

'Den var virkelig pinlig! Sad og krummende tæer herhjemme'.

Rafael Nadal vandt søndagens finale i Rom. Foto: ETTORE FERRARI Vis mere Rafael Nadal vandt søndagens finale i Rom. Foto: ETTORE FERRARI

Efter den massive kritik har TV 2 mandag eftermiddag så valgt at lave et opslag på samme Facebook-side, hvor de undskylder for søndagens ordvalg.

'Vi beklager selvfølgelig, at deres interne kommunikation kom ud til seerne, og at det på den måde kom til at fremstå, som om de generelt talte dårligt om kvindetennis, hvad der på ingen måde er deres mening,' står der i opslaget, inden der fortsættes:

'At der røg en finke af panden hos vores tennisekspert efter søndagens transmission af en tre timer lang ATP-finale, er derfor selvfølgelig ikke et udtryk for en generel holdning hos hverken TV 2 eller vores tenniskommentatorer. Det er allerhøjest udtryk for en ærgrelse over, at dagens tidligere WTA-finale sluttede på skuffende vis i forhold til forventningerne.'

Kanalen skriver samtidig, at man ikke ønsker at starte en større debat om den konkrete episode, men retningslinjerne for sprogbrug er efterfølgende blevet indskærpet, lyder det.

Den spanske tennisstjerne Rafael Nadal vandt søndagens finale med cifrene 7-5, 1-6, 6-3.