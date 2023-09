»Det var dybt ubehageligt og forfærdeligt trist.«

Sådan lyder det fra TV 2 Sports tennisredaktør, Henrik Jensen, der var påvirket af de voldsomme billeder, som blev vist af Clara Tausons kollaps under en kamp ved WTA-turneringen i kinesiske Guangzhou.

Henrik Jensen kommenterede kampen på TV 2 Sport, hvor billederne af en grædende Tauson blev lidt for længe på skærmen ifølge Henrik Jensen:

»Det var ærgerligt, at vi skulle se de her billeder på nært hold. Producenten skulle have gået op i et stort billede, så vi ikke var så tæt på de her ubehagelige billeder. Det gør de til sidst, men alt, alt for sent.«

Tennisredaktøren fortæller videre, at TV 2 har valgt ikke at vise de nærmeste billeder, og at de har klippet dem ud af genudsendelsen af kampen.

Heldigvis har Clara Tausons far meldt ud, at hun er bedring efter den voldsomme episode, som var en konsekvens af en voldsom varme onsdag aften lokal tid.

»Det var vanvittig ekstreme forhold. Der var over 40 grader tidligere på dagen og kampen var udskudt i flere timer, men der er altså en turneringsledelse, som havde besluttet sig for at gennemføre kampene,« siger Henrik Jensen.

Han pointerer, at kampens dommer havde muligheden for at give en ti minutters lang pause inden, at de to spillere skulle i gang med tredje sæt på grund af de ekstremt høje temperaturer.

Det valgte dommeren ikke at gøre, hvor Clara Tauson i stedet tog tre minutters pause på grund af en medical timeout.

Kort efter den timeout kollapsede Clara Tauson i starten af tredje sæt.

»Hun var så tæt på at vinde kampen. Hun håbede på et lille mirakel og måske et mindre hårdt tempo i tredje sæt. Det var nok konkurrencegenet i hende, der ville gøre alt for at komme på rette køl igen og vinde kampen. Det viste sig i stedet at være for varmt og voldsomt for hende,« siger Henrik Jensen.

Clara Tauson valgte da også at trodse lægens anbefaling og fortsætte kampen. Det kan du læse mere om HER.

Selve opgøret op til kollapset svingede frem og tilbage. Tauson vandt første sæt med 6-3, men tabte det meget jævnbyrdige andet sæt med 6-7 efter en lang og udmagrende tiebreak. Herefter fik hun behandling og måtte opgive at spille videre efter fire bolde i tredje sæts første parti.