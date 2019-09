»Vi vil gerne sige undskyld for, at hun har følt sig utilpas.«

Sådan lyder det fra den japanske komiker Ai Murakami.

Undskyldningen kommer som følge af, at hun og en anden komiker under en live-udsendelse sagde, at tennisstjernen Naomi Osaka 'havde brug for en afblegning'. Det skriver BBC.

De to komikere, der går under navnet 'A Masso', skulle også have sagt, at Osaka var alt for solbrændt.

Nu har deres management, Watanabe Entertainment, slået fast, at de to kvinder har fået en advarsel efter de uheldige bemærkninger, der kan tolkes racistisk.

'Vi vil gerne sige undskyld for at have fejlet i forhold til at vejlede A Masso, der kom med bemærkninger, der slet ikke var tænkt igennem,' lyder det fra Watanabe Entertainment.

Og de to komikere beklager også hele situationen.

'Vi vil også meget gerne undskylde for den ballade, vi har skabt. Vi skulle have tænkt over det, vi kom med bemærkninger, der kunne såre rigtig mange, og det gør vi aldrig igen,' lyder det i en udtalelse.

Naomi Osaka har rødder i både Japan og Haiti, og hun har før skullet høre for sit ophav og det faktum, at hun ikke er helt flydende på japansk. I januar fik hendes sponsor, Nissin Foods, også stor kritik. Et selskab, der er kendt for at lave nudler, og de havde lavet en animeret reklame, der viste Naomi Osaka – dog med lysere hud.

Ifølge selskabet havde tennisstjernen selv godkendt reklamen, men den blev trukket tilbage, da den kom i modvind i medierne.

Naomi Osaka ligger lige nu nummer fire i verden, og hun var sidste år en del af skandalen under US Open, som hun ellers vandt. Men dengang var det Serena Williams, der stjal meget af opmærksomheden, da hun havde flere udbrud, der var rettet mod kampens dommer.

'Diskussionen ødelagde noget, der skulle have været fantastisk og historisk. Kampen blev ikke bare taget fra mig, men et afgørende triumf-moment blev taget fra en anden spiller,' har Serena Williams tidligere fortalt, ligesom hun også har sagt undskyld til Naomi Osaka.