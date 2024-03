Det var ubehagelige billeder, da Arthur Cazaux kollapsede midt på banen.

Den franske tennisstjerne faldt til jorden i tredje sæt af en kvalifikationskamp til Miami Open, og han måtte efterfølgende forlade banen i kørestol.

Nu fortæller han om chokket til franske L'Équipe.

Du kan se det voldsomme klip i bunden af artiklen.

»Det var ret brutalt. Det er første gang, at sådan noget er sket for mig,« siger den 21-årige tennisspiller, der allerede fra morgenstunden mandag havde haft det skidt.

Alligevel stillede han op til kampen, der blev spillet i 30 graders varme og en luftfugtighed på omkring 70 procent.

Efter 2 timer og 12 minutter blev det for meget for Arthur Cazaux.

»I starten af tredje sæt var jeg begyndt at få krampe. Før jeg faldt, kunne jeg ikke mærke mine ben længere. Jeg prøvede at bevæge mig hen mod min stol, og da jeg kunne mærke, at jeg var ved at gå lidt i stå, prøvede jeg at sætte mig på hug og faldt.«

Han kan ikke huske meget af episoden og samtalen med lægen, men han har selv set videoen.

»Jeg havde indtryk af, at mit sind var der, men jeg kunne slet ikke mærke min krop. Jeg havde svært ved at svare på hans spørgsmål, fordi jeg ikke engang kunne mærke mine læber, det var meget mærkeligt,« fortæller Arthur Cazaux.

Tests af franskmandens blodtryk og hjertefunktion viste ingen problemer, så tirsdag aften kunne han forlade hospitalet igen.

Cazauxs modstander i kampen, landsmanden Harold Mayot, er blevet kritiseret for ikke at reagere hurtigt nok.

Arthur Cazaux er rangeret som nummer 74 i verden. I januar slog han Holger Rune ved Australian Open.