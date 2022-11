Lyt til artiklen

For i kølvandet på Holger Runes mindeværdige sejr mod Novak Djokovic gik et klip af Mikael Bertelsen og Casper Christensen viralt.

I videoen ser man de to herrer flankeret af en tredjemand i en bil, og trioen brød ud i en voldsom jubelscene i det sekund, danskeren sikrede sig karrierens største triumf ved Masters 1000-turneringen i Paris.

Og nu fortæller Mikael Bertelsen om det vanvittige øjeblik, hvor han bryder ud i den massive jubel. Du kan se klippet i bunden af artiklen.

Holger Rune har fået danskerne på dupperne med sin sejr. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON Vis mere Holger Rune har fået danskerne på dupperne med sin sejr. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON

»Det var spontan begejstring, som alle andre, der så kampen, sikkert også oplevede. Så jeg tænker, at der ikke er så meget andet at sige, som fortjener at komme i avisen,« skriver Mikael Bertelsen i en sms til B.T. - og alligevel tilføjer lidt.

»Derudover var det en psykisk meget stor præstation at være vidne til, da tennis ultimativt er en af de mest ensomme sportsgrene.«

Mikael Bertelsen befinder sig lige nu i Frankrig med Casper Christensen, hvor de to optager deres nye tv-program, som skal vises på Viaplay.

Men selvom Bertelsen var relativt kortfattet omkring jubelscenen, fortalte han, at han har et specielt forhold til Holger Rune, som store dele af Danmark for alvor fik øjnene op for ved søndagens sejr.

»Jeg har holdt med Holger Rune, siden han var 10 år, så det var en kulmination på mange års loyal support,« forklarer Mikael Bertelsen om den 19-årige dansker.

En del af det helt særlige bånd har en meget simpel forklaring. For det viser sig, at Holger Runes mangeårige træner, Lars Christensen, også kender familien Bertelsen.

»Min datter har også haft Lars Christensen som træner, så jeg er Holgers gamle bolddreng …« skriver Mikael Bertelsen.