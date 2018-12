Caroline Wozniacki kommer i 2019-sæsonen til at udfordre sine modstandere med et helt nyt 'våben'.

På internetmediet Twitter afslører den 28-årige danske tennisspiller således, at hun har fået ny ketsjer, og at hun det seneste stykke tid har trænet med den i Miami.

Den er stadig af mærket Babolat, men tilsyneladende er der endnu mere kraft i den end den, hun tidligere spillede med.

I hvert fald er der masser af 'punch' i de par slag, man på en splinterny video kan se hende slå:

Getting my practice in on Christmas Eve with my new racket! #aeroprodrive @babolat pic.twitter.com/MiCB1nnAqj — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 24. december 2018

Caroline Wozniacki spiller før sit titelforsvar ved grand slam-turneringen Australian Open kun en enkelt turnering:

I næste uge er hun tilmeldt WTA Tour-turneringen ASB Classic i Auckland i New Zealand, hvor hun i 2018-udgaven var tabende finalist mod tyskeren Julia Görges.

Sidstnævnte er ligesom Caroline Wozniacki blandt deltagerne.

Herudover er spillere som Barbora Strýcová og Venus Williams med i kampen om den samlede præmiesum på 250.000 dollar.