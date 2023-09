De seneste uger har Holger Rune haft svært ved at ramme sit topniveau, og under sin første runde kamp mod spanske Roberto Carballes Baena kolliderede det hele.

Han var hverken fysisk eller mentalt tilstede på banen, lyder det fra eurosports kommentator Michael Mortensen.

»Sidste år spillede han også skidt i den her periode – han skal have forståelse for at ligge perioder, hvor han kan få noget tid til at restituere og får tid væk fra tennis, så han også har tid til sig selv. Han er kun lige blevet 20 år gammel;« siger han til B.T. og fortsætter:

»Nu har han fået en, som han bruger mere tid med. Men det er selvfølgelig på bekostning af nogle andre ting, så han skal lære at holde tingene adskilt.«

For ikke nok med at der foregår ting i kulissen med et trænerteam, så har de skarpe seere på det sidste bidt mærke i, at Holger Rune bruger mere tid sammen med sin veninde fra Monaco, Caroline Donzella.

Under sommerens grandslam på græs i London sad hun nemlig i boksen ved stort set alle den danske tennisstjernes kampe.

Og nu har hun også været med i New York, men Danmarks bedste tennisspiller har dog ikke ville sætte ord på, hvad der foregår mellem de to.

»Det er privat. Ingen kommentarer,« lød det forud for mandagens kamp.

Caroline Donzella (i midten) under årets Wimbledon. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Caroline Donzella (i midten) under årets Wimbledon. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

Men stod det til Michael Mortensen, burde Holger Rune give sig selv lov til at nyde livet ved siden af tennisbanen.

Og tage tyren ved hornene.

»Holger Rune skal nyde de stunder, som han har sammen med hende. Han skal ikke forsøge at gemme det væk – bare sige det som det er: 'Jeg har en kæreste, som jeg ser en gang i mellem'. Kærlighed har vi alle sammen brug for.«

Ifølge Michael Mortensen er Holger Rune nemlig ikke blot ved at finde sig selv som en af verdens bedste tennisspillere, men også som menneske.

»Der er kommet nogle nye ingredienser i hans liv, som han også gerne vil smage lidt på en gang imellem. Det kræver selvfølgelig, at man har fokus et andet sted, og når man kun er 20 år kan det være svært at holde tingene adskilt en gang i mellem. Det kan jeg da i hvert fald selv huske, men det er også en læringsproces han er igennem i øjeblikket.«

Han mener dog ikke, at der er grund til bekymring for spillet hos verdens nummer fire.

For han har vist, hvad han er kapabel til.

»Han er en gudsbenådet boldspiller, og vi skal ikke gå i panik over, at han har det svært i øjeblikket. Vi skal hellere glæde os over, at han har fundet ud af, at der er andre ting i livet end en tennisbold.«