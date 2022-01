Godt nok har Novak Djokovic meddelt, at han deltager i årets Australian Open.

Men der er stadig ikke nogen garanti for, at han overhovedet kommer ind i landet efter selv at have meddelt, at han er klar.

Meldingen er ellers, at serberen har fået dispensation - en såkaldt 'medicinsk undtagelse' - fra kravet om vaccine, men i Australien slår de fast, at han på ingen måde får særbehandling, når han ankommer onsdag aften.

»Vi afventer ham, og hvad han viser os, der understøtter det. Hvis beviserne er utilstrækkelige, får han ikke særbehandling. Så ryger han direkte hjem med det næste fly. Der er ikke særlige regler for Novak Djokovic. Det er der ikke for nogen,« siger Australiens premierminister Scott Morrison ifølge Reuters.

For selvom det australske tennisforbund og myndighederne i staten Victoria, hvor Melbourne ligger, ved hjælp af et panel af eksperter har tilladt Djokovic at komme til turneringen, er det i sidste ende myndighederne ved den australske grænse, der skal vurdere og afgøre, om han må komme ind i landet.

Der er krav om at være vaccineret for at deltage i Australian Open, ligesom der også er vaccinekrav for udlændinge, der vil rejse ind i landet.

Der er få undtagelser, der kan give dispensation. Herunder ekstremt voldsomme reaktioner på vacciner, en større operation der er foretaget for nylig eller smitte med coronavirus indenfor de seneste seks måneder.

Novak Djokovic har ikke selv ønsket at fortælle, hvorvidt han er vaccineret eller ej, men han har tidligere slået fast, at han er imod vaccinekrav, og at han 'personligt er imod vaccination'.

Han var selv smittet med corona tilbage i juni 2020 efter en opvisningsturnering ved navn Adria Tour, som fandt sted i Kroatien og Serbien. Det var på vej hjem fra den, at han blev testet positiv.

Novak Djokovic har vundet Australian Open de tre seneste år og ni gange i alt. Det er flere end nogen anden i historien.

Han har i alt 20 grand slam-titler på meritlisten, hvilket er rekord. Den deler han med Roger Federer og Rafael Nadal, som også fortsat er aktive. Førstnævnte kommer dog ikke til at deltage i årets første grand slam, da han har døjet med en knæskade.

Australian Open indledes 17. januar Melbourne, og bliver det med Djokovic på deltagerlisten, er det uden tvivl noget, der fortsat vil skabe debat. For beslutningen om at lade serberen spille i første omgang har allerede medført kritik.

'Novak Djokovic er den bedste tennisspiller nogensinde. Glem Laver, Agassi, Federer, Sampras, Nadal, McEnroe, Connors og Borg, fordi Novak har vundet 20 grand slams, 87 titler og en milliard dollar, uden at nogen vidste, at han har en invaliderende sygdom. Vi bliver holdt for nar,' skriver den australske fodboldlegende Kevin Bartlett eksempelvis på Twitter.