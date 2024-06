Den evige debat om det højlydte hyl under en tenniskamp er ikke død.

Det så man i French Open-dysten mellem Carlos Alcaraz og Stefanos Tsitsipas, hvor sidstnævnte på et tidspunkt følte sig nødsaget til at dele sin irritation med dommeren.

Den græske stjerne argumenterede for, at Alcaraz' støn var så lange og højlydte, at de ikke bare foregik under spanierens egne slag.

Se klippet her:

Stefanos Tsitsipas unhappy about Carlos Alcaraz's "extended grunt" #RolandGarros pic.twitter.com/CSZHi2S6pY — Eurosport (@eurosport) June 4, 2024

»Han har gjort dommeren opmærksom på det nu, men han vil miste noget af støtten, så er det virkelig det værd?,« spurgte den amerikanske kommentator i løbet af kvartfinalen.

I sidste ende hjalp det heller ikke Tsitsipas.

Burde der slås hårdere ned på støn og skrig?

Han tabte nemlig i tre sæt og røg senere ud af double-turneringen også.

I mændenes semifinaler skal Holger Runes overmand Alexander Zverev møde nordmanden Casper Ruud. Den anden semifinalen står mellem Jannik Sinner fra Italien og netop Carlos Alcaraz.