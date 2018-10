Angelique Kerber trak sig sejrrigt ud af den hidtil længste kamp ved WTA Finals, da hun slog Naomi Osaka.

Singapore. Den tyske tennisspiller Angelique Kerber har givet sig selv bedre muligheder for også at være med i weekendens afgørende kampe ved WTA Finals i Singapore.

Med en sejr på 6-4, 5-7, 6-4 over japaneren Naomi Osaka har Kerber nu en sejr efter to kampe, mens Osaka ligger sidst i sæsonfinalens røde gruppe uden sejre.

På trods af to nederlag kan Osaka endnu ikke endegyldigt afskrives chancen for at gå videre.

Kiki Bertens og Sloane Stephens vandt begge deres første gruppekamp. De mødes senere onsdag i gruppens anden kamp.

Kerbers sejr kom i hus efter en lang og yderst jævnbyrdig kamp på 2 timer og 30 minutter, hvilket er turneringens længste kamp indtil videre.

Kampen åbnede med, at Kerber to gange brød Osakas serv, mens japaneren kun brød Kerbers en gang. Resten af sættet holdt de to spillere serv, selv om der undervejs var flere breakmuligheder.

Blandt andet forsømte Osaka fem gange i sættets sidste parti at udnytte en breakbold, og i stedet vandt verdensranglistens nummer to sættet på sin første sætbold.

I andet sæt kom Osaka igen i modvind, da Kerber brød til 5-4 og fik muligheden for at serve kampen hjem. Japanerens modsvar var to servegennembrud, og i stedet vandt hun sættet 7-5 og forlængede kampen.

Da Osaka som den første fik chancen for at bryde Kerbers serv i tredje sæt, missede japaneren forsøget. I stedet blev hun selv brudt, og efterfølgende servede Kerber sig foran 5-3 og øgede presset på Osaka.

Verdensranglistens nummer fire vandt sit eget serveparti, men hun formåede ikke at bryde Kerber, da det var nødvendigt.

Det var symptomatisk for Osakas skarphed på de vigtige bolde, at hun på den afgørende matchbold slog et oplagt vinderslag direkte i nettet.

/ritzau/