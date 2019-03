Da Angelique Kerber blev slået ud af Miami Open, gik det ikke helt stille for sig. Og det er ikke gået ubemærket hen.

For tyskeren var tilsyneladende ikke tilfreds med sin modstander, som hun kaldte 'største dramaqueen nogensinde'.

Det skyldtes, at Bianca Andreescu tog en medicinsk time-out for at få behandling, og det medførte et meget køligt håndtryk for Kerber efter kampen, hvor tyskeren blev slået ud.

Senere skrev hun et opslag på Twitter, men her havde piben pludselig fået en anden lyd.

'Hård kamp i aftes. Tillykke til Bianca med en flot kamp og en fortjent sejr,' skrev Angelique Kerber i opslaget - som du kan se i bunden af artiklen.

Det er det opslag, der har vakt en smule opsigt, for australske Nick Kyrgios finder det tilsyneladende en smule komisk, og han har heller ikke været bleg for at sende en lille stikpille til Kerber.

'Du sagde, hun var en drama queen, og så skriver du dette,' skriver Nicholas Kyrgios efterfulgt af tre emojis, der græder af grin.

Det er ikke første gang, Bianca Andreescu har fået skovlen under Kerber på banen. De to mødtes også i finalen ved Indian Wells, og her tog den blot 18-årige canadier sin første titel.

Mens Angelique Kerber er ude af turneringen, er Nick Kyrgios stadig med. Han skal tirsdag aften - dansk tid - møde Borna Coric. Kyrgios vakte selv opsigt under sin seneste kamp, da han leverede flere frække finter - det kan du se et eksempel på i toppen af artiklen her.